Analistas elevam previsão para Selic em 2025 a 11,50%; inflação é estimada em 4,59% este ano

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver menos afrouxamento monetário no próximo ano com nova elevação da perspectiva para a taxa básica de juros, de acordo com a pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a projeção agora é de que a Selic termine 2025 a 11,50%, de 11,25% na semana anterior.

Para este ano, os especialistas continuam vendo dois aumentos de 0,50 ponto percentual nas últimas duas reuniões do ano. Assim, a Selic passaria dos atuais 10,75% para 11,25% na quarta-feira e então a 11,75% em dezembro.

Depois disso, de acordo com o levantamento, a expectativa é de novas altas na primeira, terceira e quarta reuniões de 2025, com a Selic chegando a 12,50%. Esses movimentos seriam seguidos por quedas sucessivas nos encontros seguintes, com os juros fechando o próximo ano a 11,50%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas apontou ainda que a expectativa para a alta do IPCA em 2024 subiu ainda mais além do teto da meta, para 4,59%, de 4,55% antes. Para 2025 a estimativa foi a 4,03%, de 4,00%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o dólar a conta também aumentou, com os especialistas consultados calculando a moeda norte-americana a 5,50 reais este ano e a 5,43 reais em 2025, de 5,45 reais e 5,40 reais antes. Na sexta-feira, o dólar disparou e fechou a 5,8699 reais, maior valor de fechamento desde 13 de maio de 2020.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano melhorou ligeiramente a 3,10%, de 3,08%, e para 2025 permaneceu em 1,93%.

(Por Camila Moreira)