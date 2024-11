Allos anuncia desinvestimentos parciais de três shoppings em acordo de R$393 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Allos informou nesta segunda-feira que celebrou memorando de entendimentos para desinvestimentos parciais em três shoppings localizados na região Sudeste do país.

O valor total da operação soma 393 milhões de reais, segundo a Allos, e envolve o desinvestimento de 20% do Carioca Shopping e 10% do Shopping Tijuca, ambos no Rio de Janeiro, e 9,9% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo.

Em relação ao pagamento, a companhia disse que 230 milhões de reais serão recebidos na data de conclusão da transação e 163 milhões de reais a prazo, em até dois anos, com ajustes.

O acordo segue os planos de desinvestimento da operadora de shopping centers e está sujeito a condições precedentes, como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)