Adolescentes usam machado para atacar rivais em trem na França; vítima teve mão cortada

O ataque, que aparentemente visava um grupo de adolescentes, aconteceu nesta segunda-feira (4) dentro do trem RER E, na estação de Ozoir-la-Ferrière, a cerca de 36 quilômetros de Paris. A linha liga a cidade à capital francesa.

De acordo com a polícia, o incidente aconteceu dentro do trem, que estava estacionado na plataforma, por volta das 8h, e teria sido premeditado. Quatro pessoas ficaram feridas a golpes de machado. Uma delas teve a mão cortada e, a outra, o crânio aberto.

As vítimas e agressores tinham entre 16 e 17 anos e a polícia suspeita que eles estejam envolvidos em uma rixa entre gangues.

Em entrevista ao canal francês BFMTV nesta segunda-feira, Reda Belhaj, porta-voz da região Île-de-France do sindicato de polícia UN1TE, comentou que o grupo, de "oito ou nove adolescentes, esperava um vagão específico, o que mostra que o ataque foi preparado".

De acordo com Belhaj, os jovens que desferiram os golpes e iniciaram a briga estão sendo procurados em toda a região parisiense pela polícia, que tem uma central que coordena os incidentes ocorridos no transporte público da região.

?#Infotrafic #RERE



Le trafic est perturbé entre #HaussmannStLazare et #Tournan dans les 2 sens de circulation.



Motif : Altercation à bord d'un train en gare de Ozoir.

"Eles são muito jovens segundo as testemunhas", comentou. "Como muita gente viu o que aconteceu, eles serão encontrados rapidamente", acrescentou.

"O que é mais assustador é a idade das vítimas e dos autores. São indivíduos extremamente jovens, do Ensino Médio, que premeditaram um ataque minuciosamente, com armas às 8h, no horário que as pessoas vão para o trabalho", disse. "Muitos passageiros estão chocados, os ferimentos são impressionantes".

O incidente causou a interrupção temporária do tráfego no RER E entre as estações de Haussman Saint-Lazare e Tournan em ambas as direções.