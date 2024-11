Verstappen dá show, vence GP de São Paulo e põe mão na taça

SÃO PAULO, 3 NOV (ANSA) - Max Verstappen mostrou neste domingo (3) por que é considerado por muitos como o melhor piloto da atualidade e um dos maiores da história da Fórmula 1.

Largando em 17º, o tricampeão do mundo deu show no asfalto molhado de Interlagos, venceu um Grande Prêmio de São Paulo caótico e ficou muito perto de assegurar seu quarto título mundial.

O holandês da Red Bull encabeçou um pódio completado por Esteban Ocon e Pierre Gasly, ambos de uma surpreendente Alpine, que tinha apenas 16 pontos no campeonato até este domingo, enquanto Lando Norris, principal rival de Verstappen em 2024, terminou apenas em sexto, apesar de ter largado na pole position.

A zona de pontuação ainda teve George Russell (Mercedes), em quarto; Charles Leclerc (Ferrari), em quinto; Yuki Tsunoda (RB), em sétimo; Oscar Piastri (McLaren), em oitavo; Liam Lawson (RB), em nono; e Lewis Hamilton (Mercedes), em 10º.

Norris perdeu a primeira posição para Russell logo na largada, enquanto Verstappen já aparecia em 12º ao fim da volta de abertura. O holandês seguia escalando o pelotão, mas também contou com um golpe de sorte: uma bandeira vermelha causada por Franco Colapinto (Williams) na 32ª volta, quando o tricampeão estava na segunda posição e seus principais adversários já haviam parado nos boxes.

Com isso, Verstappen pôde trocar de pneus sem precisar de pit stops. Na relargada, o novo líder Ocon conseguiu segurar a ponta e vinha mantendo uma vantagem segura sobre o holandês, até que um abandono do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) provocou um safety car na volta 40.

Na nova relargada, Verstappen armou outro bote sobre Ocon e desta vez assumiu a liderança já no S do Senna. De quebra, o holandês ainda garantiu o ponto extra de volta mais rápida da prova e terminou a corrida quase 20 segundos à frente do francês.

Se Norris alinhara no grid com a esperança de diminuir de forma substancial a vantagem de Verstappen no campeonato, o que aconteceu foi exatamente o contrário: a distância entre eles, que era de 44 pontos, aumentou para 62 (393 a 331).

Como o britânico pode chegar no máximo a 417, o holandês precisa somar apenas 24 pontos nas três etapas restantes para ser tetracampeão.

A próxima corrida será em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 23 de novembro. Já os últimos dois GPs serão no Catar, com direito a sprint, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nas duas semanas seguintes. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.