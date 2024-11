Uber da Deolane: que fim levou aplicativo divulgado pela influencer?

Antes de a Polícia Civil de Pernambuco apontar relação da advogada Deolane Bezerra com jogos ilegais suspeitos de lavagem de dinheiro, a também empresária havia apostado suas fichas em um aplicativo de transporte, o Urban, que ficou conhecido como o Uber da Deolane. O acordo não durou nem um ano. Segundo o UOL apurou, a influencer teria desrespeitado uma cláusula do contrato. André Vivas, proprietário da marca, foi procurado e disse não poder comentar o distrato feito de comum acordo. O UOL procurou a assessoria da influencer para entender melhor essa história, mas ela não respondeu até a publicação desta reportagem.

Que fim levou o Urban

O aplicativo já existia no Brasil bem antes do acordo com Deolane. Em fevereiro de 2025, ele completa dez anos no mercado.

Assim como o Uber, Urban é internacional. De acordo com o dono da marca, André Vivas, hoje o Urban conta com 100 mil motoristas cadastrados e mais 400 mil usuários que estão distribuídos em 300 cidades de três países - Estados Unidos e Paraguai, além do Brasil.

Ainda segundo André Vivas, o diferencial do Urban é o fato dele não ter tarifa dinâmica e dar a opção do usuário negociar a corrida com o motorista. Para efeito comparativo, o Uber tem, atualmente, 7,4 milhões de motoristas cadastrados e 156 milhões de usuários em todo o mundo.

A passagem relâmpago de Deolane pelo Urban

Segundo o proprietário do Urban, Deolane teve uma breve passagem pela empresa quando adquiriu uma franquia do aplicativo. Ele disse que a influencer teve um papel importante na divulgação da marca com o marketing em suas redes sociais. Atualmente, Deolane conta com 22 milhões de seguidores só no seu Instagram.

No entanto, o acordo de franquia durou pouco tempo e as partes decidiram encerrar o contrato em comum acordo. O detalhes dessa rescisão não foram divulgados pela Urban.