Trump discursa na Pensilvânia, Kamala faz campanha em Michigan

Por Steve Holland e Nandita Bose

LITITZ, PENSILVÂNIA/DETROIT (Reuters) - O republicano Donald Trump fez uma última campanha na Pensilvânia, o maior dos sete Estados que devem decidir a eleição presidencial dos EUA nesta semana, enquanto a rival democrata Kamala Harris concentrou sua energia em Michigan no domingo.

As pesquisas de opinião mostram que os dois estão em uma disputa acirrada, com a vice-presidente Kamala, de 60 anos, com forte apoio entre os eleitores do sexo feminino, enquanto o ex-presidente Trump, 78 anos, ganha terreno com os eleitores hispânicos, principalmente homens.

De modo geral, os eleitores têm uma opinião desfavorável sobre os dois candidatos, de acordo com a pesquisa Reuters/Ipsos, mas isso até agora não os dissuadiu de votar.

Mais de 76 milhões de americanos já o fizeram antes do dia da eleição de terça-feira, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, aproximando-se da metade do total de 160 milhões de votos emitidos em 2020, que registrou o maior comparecimento dos eleitores dos EUA em mais de um século.

A Carolina do Norte, outro Estado decisivo, relatou ter estabelecido um recorde quando seu período de votação antecipada terminou no sábado.

O controle do Congresso dos EUA também está em disputa na terça-feira, com os republicanos podendo conquistar a maioria no Senado, enquanto os democratas são vistos como tendo uma chance igual de virar a estreita maioria dos republicanos na Câmara dos Deputados. Na última década, os presidentes cujos partidos não controlaram as duas câmaras tiveram dificuldades para aprovar novas leis importantes.

"Aqui está tudo o que você precisa saber: Kamala quebrou tudo e nós vamos consertar", disse Trump, iniciando seu comício em Lititz, no centro da Pensilvânia, com uma hora de atraso e com a voz rouca.

Em um discurso em que criticou repetidamente o processo eleitoral dos EUA, ele acrescentou: "É uma vergonha e eu sou o único que fala sobre isso porque todo mundo tem medo de falar sobre isso".

Analistas eleitorais não partidários dos EUA calculam que Harris precisaria ganhar cerca de 45 votos eleitorais nos sete Estados decisivos para ganhar a Casa Branca, enquanto Trump precisaria de cerca de 51, levando em conta os Estados que, segundo as previsões, eles ganharão facilmente.

Kamala deve discursar em uma igreja em Detroit, a maior cidade de maioria negra dos EUA, antes de ir para East Lansing, uma cidade universitária em um Estado industrial que é visto como uma vitória obrigatória para a democrata.

Ela enfrenta o ceticismo de alguns dos 200.000 árabes americanos do Estado, que estão frustrados por Kamala não ter feito mais para ajudar a acabar com a guerra em Gaza e reduzir a ajuda a Israel. Trump visitou Dearborn, o coração da comunidade árabe-americana, na sexta-feira e prometeu acabar com as guerras no Oriente Médio.

Harris, que se reuniu a portas fechadas com líderes árabes americanos e muçulmanos selecionados, concentrará sua energia nos bairros negros no domingo.

Nos últimos dias da campanha, Kamala procurou convencer os eleitores de que ela reduzirá o custo de vida, uma das principais preocupações após vários anos de inflação alta. Ela também retratou Trump como perigoso e errático e exortou os americanos a abandonarem sua abordagem divisiva da política.

"Temos a oportunidade, nesta eleição, de virar a página de uma década de Donald Trump tentando nos manter divididos e com medo uns dos outros. Acabamos com isso", disse ela em Charlotte no sábado.

Trump argumentou que Kamala, como vice-presidente em exercício, deveria ser responsabilizada pelo aumento dos preços e pelos altos níveis de imigração dos últimos anos, que ele retratou como uma ameaça existencial ao país.