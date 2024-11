Redação do Enem 2024 aborda desafio para valorizar herança africana no país

O tema da redação do Enem 2024, cuja primeira etapa acontece neste domingo (3), é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

O que aconteceu

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou o tema nas redes sociais. Além da redação, os candidatos devem responder 90 questões de linguagens e ciências humanas. Mais de 4,32 milhões de pessoas se inscreveram na edição deste ano. O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

A redação representa 20% do resultado do exame. Os candidatos devem se atentar às regras, como não fugir do tema ou escrever menos de sete linhas, para não zerar a nota.

Tema relevante e excelente escolhido pelo Inep, órgão responsável pelo Enem, afirmam professores ouvidos pelo UOL. "A herança africana no Brasil é extremamente importante para a formação do que nós chamamos de cultura brasileira em diversos aspectos, o linguístico, religioso, cultural e muitas vezes há uma dissociação dessa raiz africana", diz Thiago Braga, professor do Colégio e Sistema pH.

Tradicionalmente, a redação do Enem pede que o candidato proponha intervenções sobre o tema proposto. "O aluno vai precisar fazer uma análise crítica da situação e propor intervenções que contribuam para a valorização da cultura afro-brasileira e o reconhecimento dessas suas influências", afirma Ademar Celedônio, diretor de ensino e inovações do SAS Plataforma de Educação.

A avaliação dos professores é que os candidatos devem passar pela discussão do racismo institucional e estrutural. "O aluno que está fazendo o Enem é fruto dessa escola que deveria abordar a valorização da cultura, história, literatura africana", afirma Gabrielle Cavalin, coordenadora de redação do Poliedro Curso. Ela pondera que esses estudantes também têm tido mais contato com autores africanos em bancas de vestibulares.

Este é o terceiro ano seguido que o Enem usa o termo "desafios" na proposta de redação. Em 2022, o tema foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". E em 2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Com a nota do Enem, os candidatos podem participar de políticas do governo de acesso às universidades públicas e privadas. O Fies é o programa de financiamento e o ProUni oferta bolsas em faculdades particulares.

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". -- Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024

O que dizem os professores sobre o tema

A frase temática veio mais curta e com a questão a ser discutida muito evidente. Isso deixará a prova mais fácil para os candidatos, porque facilmente eles identificarão o que precisa ser discutido que é a dificuldade de valorizar essa herança. Analisando as causas e as consequências dessa dificuldade para, ao fim, pensar uma proposta de intervenção que possa reforçar no Brasil a necessidade dessa valorização.

Gabrielle Cavalin, coordenadora de redação do Poliedro Curso

Esse é um tema extremamente relevante, mas surpreende por se relacionar com o tema de 2022, sobre a valorização dos povos tradicionais, se a gente considerar que os quilombolas, por exemplo, têm uma relação muito clara com os africanos trazidos para o Brasil durante o período da escravidão.

Rafael Colucci, professor de redação da Escola SEB Lafaiete

É um tema que os repertórios são frequentes e abundantes em que é possível citar Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freyre, para fazer a análise histórica, ou mesmo o Mito das Três Raças, com Florestan Fernandes, ou Lilian Schwartzman para fazer a análise da herança e porque dessa herança não ser tão valorizada no presente.

Sérgio Paganim, professor de redação do Curso Anglo

Os últimos temas de redação do Enem