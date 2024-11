'Fim da bagunça': suporte ajuda a organizar sacolas plásticas por R$ 18

Para quem não gosta de deixar nada fora do lugar em casa, esse achadinho pode interessar. O Guia de Compras UOL encontrou um tipo de suporte para guardar sacolas plásticas que promete acabar com a bagunça e facilitar o alcance na hora de reutilizá-las.

Há dois modelos bem parecidos que são vendidos na Amazon e na Shopee. O item pode ser adquirido a partir de R$ 17,90. Veja a seguir o que diz quem o comprou e alguns pontos de atenção.

O que esse produto promete?

É feito de plástico;

Compacto, ocupa pouco espaço na cozinha;

Tem uma abertura superior com tampa, para inserir os sacos e outra inferior, para retirar;

Também conta com uma abertura vertical, que permite visualizar os sacos empilhados.

O que diz quem comprou o organizador?

Os modelos são bem avaliados, com notas médias entre 4,4 e 4,6. Confira alguns comentários de compradores:

Shopee

Chegou rápido. Apesar de não vir na cor que eu queria, a qualidade é ok. O plástico é bem resistente, o que dificulta um pouco o fechamento da tampa. Atendeu ao que eu procurava.

Bruna

É um produto simples e funcional. Fica bastante firme na parede. Se for colocar sacolas de mercado, não cabem muitas.

Pablo Eduardo

Amazon

É excelente e atende muito ao que se propõe. A compra é segura e chegou rápido, em perfeito estado. O tamanho é bom, mas se tiver muita sacola para guardar precisa de dois ou mais. Eu vou comprar outro, pois tenho bastante sacola. Amei o produto. Coloquei ele no lado de dentro da porta do armário da pia da cozinha e ficou escondidinho e a porta fechou bem. Recomendo. É o fim da bagunça e daqueles puxa-sacos de pano feiosos e nada discretos.

Amanda

O produto atendeu razoavelmente às minhas expectativas. É leve, prático e pode ser fixado na parede.

Ronaldo C. Resende

Pontos de atenção

Por outro lado, nem todos os consumidores ficaram satisfeitos com esses modelos. As principais reclamações são de produtos entregues com defeito e que aparentam fragilidade.

Shopee

Infelizmente veio quebrado e todo sujo. Provavelmente não vou conseguir usar a tampinha de cima. Fora isso, é bem grande e cabem bastante sacolas.

Amanda Dantas

O material é fraco. E não achei tão grande. Mas pelo valor, está ok.

Joice

Amazon

Pelas fotos, parecia maior. A tampa é bem frágil. Estou usando, mas achei que era mais bonito e resistente.

Américo de Júlio Neto

Fiquem atento ao tamanho, pois é demasiado pequeno.

Gabriela Zaila

