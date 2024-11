Sucuri de 4 m interrompe fornecimento de água em cidade no interior de SP

Do UOL, em São Paulo

Uma sucuri de quatro metros entrou na tubulação de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, e interrompeu o fornecimento de água no município, no sábado (2).

O que aconteceu

Cobra foi encontrada já morta na tubulação que leva água até a estação de tratamento. As informações são do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O animal foi retirado na bomba de captação da represa localizada no bairro de Cascalho.

Abastecimento de água foi retomado após a remoção da sucuri. Segundo o órgão municipal, este é o segundo episódio nesta semana.

Todas as tubulações possuem grades para evitar acidentes como esse, disse o município. "Infelizmente, o animal, que é frequentemente avistado no local, conseguiu ultrapassar a grade de bombeamento", acrescenta o comunicado.