Scholz, da Alemanha, convoca ministros para debater planos de arrumação da economia

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai realizar reuniões com seus dois principais ministros para buscar um consenso após os dois apresentarem planos contraditórios para resolver a situação econômica do país, disse uma fonte do governo à Reuters neste domingo.

Um documento vazado pelo ministério das Finanças de Christian Lindner, em Berlim, na semana passada, delineou um plano de cortes de impostos e disciplina fiscal, que analistas políticos interpretaram como um desafio ao programa de investimentos de bilhões de euros apresentado pelo ministro da Economia, Robert Habeck, dias antes.

Esse impasse é a mais recente escalada na disputa sobre política econômica e industrial entre o FDP, os Verdes e os Social-Democratas de Scholz, o que alimentou especulações sobre um possível colapso da coalizão, a menos de um ano da previsão de novas eleições.

Uma fonte do governo disse à Reuters que Scholz e os ministros realizarão várias reuniões nos próximos dias, afirmando que "agora que todos apresentaram seus documentos, precisamos ver como eles se encaixam entre si".

As fontes pediram para não serem identificadas, pois não estavam autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.