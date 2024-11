Quem é Débora Aladim, youtuber que voltou ao Trending Topics do X por causa do Enem

Conhecida pelas dicas de estudo de História na internet, a youtuber Débora Aladim voltou a ser um dos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter) neste domingo, 3, quando começa a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Anualmente a historiadora faz comentários - muitos deles bem-humorados - sobre as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, todas aplicadas no primeiro dia do teste, que teve neste ano 4,3 milhões de inscritos.

Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora faz vídeos para as redes sociais com dicas de conteúdos de História para provas e curiosidades sobre a matéria. A página de Débora no YouTube foi criada quase por acidente, como ela contou ao Estadão em 2016.

"Fazia resumos escritos de História e enviava para meus amigos. No ensino médio, fiquei sem computador e não podia digitar. Aí eles me pediram para fazer um resumo filmado." Os conteúdos e o jeito desinibido da jovem fizeram com que ela caíssem no gosto de jovens do ensino médio e outros candidatos do vestibular.

A influenciadora tem hoje 1,4 milhão de seguidores no Instagram e 3,84 milhões de inscritos no YouTube. Até o momento, o horário do vídeo de comentários sobre as provas deste domingo ainda não foi divulgado.