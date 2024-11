Qual caneta usar no Enem 2024? Veja o que diz o edital

Do UOL, em São Paulo

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 devem usar apenas caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente para fazer a prova. O primeiro dia do Exame acontece neste domingo (3).

O que levar e o que não levar no Enem 2024

Documento de identificação : Obrigatório. São aceitos RG, CNH, passaporte, certificado de reservista ou carteira de trabalho.

: Obrigatório. São aceitos RG, CNH, passaporte, certificado de reservista ou carteira de trabalho. Caneta permitida : Apenas esferográficas de tinta preta e corpo transparente.

: Apenas esferográficas de tinta preta e corpo transparente. Água e alimentos : Permitidos, de preferência em embalagens lacradas. Alimentos preparados devem estar em recipientes transparentes.

: Permitidos, de preferência em embalagens lacradas. Alimentos preparados devem estar em recipientes transparentes. Celulares: Permitidos, mas devem estar desligados e lacrados no envelope fornecido pela organização.

Itens proibidos

É proibido o uso de acessórios de chapelaria, óculos escuros, canetas opacas, lápis, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, protetor auricular e dispositivos eletrônicos, como relógios, calculadoras, fones de ouvido e transmissores, sob pena de eliminação do exame.

Armas também são proibidas, exceto em caso de porte autorizado, devendo o participante informar o chefe de sala para ser direcionado a uma sala específica.

Horários do Enem 2024 (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Consulta ao local de prova

O local de prova pode ser consultado na página do participante, com acesso pelo login gov.br, utilizando CPF e senha cadastrados. O cartão de confirmação indica o local de prova, nome do participante, CPF, língua estrangeira escolhida e outras instruções sobre horários e disciplinas.

Com a nota do Enem, os candidatos podem concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em 2024, o exame conta com 4,3 milhões de inscritos e provas em 1.753 municípios.

Calendário do Enem 2024