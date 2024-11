Protestos na Espanha interrompem visita do rei em área afetada por enchentes

Por Manuel Ausloos e Antony Paone

PAIPORTA, ESPANHA (Reuters) - Centenas de moradores de um subúrbio de Valência especialmente atingido pelas inundações mortais da semana passada protestaram no domingo durante uma visita do rei Felipe da Espanha e do primeiro-ministro Pedro Sanchez, com alguns manifestantes jogando lama neles.

Enquanto gritavam "assassinos, assassinos!", eles expressavam a raiva acumulada sobre o que foi visto pelos moradores locais como alertas tardios das autoridades sobre os perigos da tempestade e da inundação de terça-feira na região de Valência, além da resposta atrasada dos serviços de emergência quando o desastre ocorreu.

"Era sabido e ninguém fez nada para evitar", disse um jovem ao rei, que insistiu em permanecer para falar com as pessoas apesar do tumulto, enquanto o primeiro-ministro havia se retirado.

Em um momento da visita ao subúrbio afetado de Paiporta, Felipe segurou um homem que chorava em seu ombro.

O governo central disse que a emissão de alertas à população é responsabilidade das autoridades regionais. As autoridades de Valência disseram que agiram da melhor forma possível com as informações disponíveis.

Sanchez disse no sábado que qualquer possível negligência seria investigada posteriormente.

O número de mortos em uma das piores inundações súbitas na história moderna do país chegou a 217 no domingo -- quase todos na região de Valência e mais de 60 deles apenas em Paiporta.

Dezenas de pessoas ainda estavam desaparecidas, enquanto cerca de 3 mil residências ainda estavam sem eletricidade, segundo as autoridades.

Milhares de soldados e policiais extras se juntaram ao esforço de ajuda humanitária durante o fim de semana, na maior operação do tipo em tempo de paz na Espanha.

As inundações engoliram ruas e andares inferiores de edifícios e arrastaram carros e pedaços de alvenaria em marés de lama.

A tragédia já é o pior desastre relacionado a inundações em um único país na Europa desde 1967, quando pelo menos 500 pessoas morreram em Portugal.

Cientistas dizem que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes na Europa e em outros lugares por conta das mudanças climáticas. Meteorologistas acreditam que o aquecimento do Mediterrâneo, que aumenta a evaporação da água, desempenha um papel fundamental em tornar as chuvas torrenciais mais severas.

(Reportagem adicional de Ana Cantero)