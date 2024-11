Opep+ concorda em adiar aumento da produção de petróleo, dizem fontes

LONDRES/DUBAI/MOSCOU (Reuters) - A Opep+ concordou em adiar em um mês o aumento planejado da produção de petróleo, disseram três fontes do grupo de produtores à Reuters neste domingo, já que a fraca demanda, principalmente da China, e o aumento da oferta fora do grupo mantêm a pressão de baixa sobre o mercado.

O grupo Opep+, que reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados, estava programado para aumentar a produção em 180.000 barris por dia em dezembro.

O grupo já havia adiado o aumento de outubro devido à queda dos preços.

No entanto, a fraca demanda e os dados econômicos aumentaram a preocupação do grupo quanto à adição de mais oferta, disseram fontes à Reuters na semana passada, antes da decisão de adiar o aumento, tomada no domingo após consultas entre os ministros.

(Reportagem de Alex Lawler, Olesya Astakhova e Maha El Dahan)