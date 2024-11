Novo ataque israelense no sul do Libano deixa ao menos três mortos e nove feridos

Pelo menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas em um bombardeio israelense neste domingo (3) em Haret Saida, região populosa perto da cidade de Sidon, no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

"O bombardeio israelense em Haret Saida resultou em um número inicial de três mortos e nove feridos", declarou o ministério.

Segundo as autoridades, o ataque não foi precedido por um aviso israelense de evacuação. Também neste domingo, um bombardeio israelense atingiu a cidade de Ghazieh, ao sul de Sidon, informou a agência de notícias oficial libanesa (ANI).

O ataque atingiu um edifício residencial, de acordo com a agência de notícias AFP, que disse que uma criança foi resgatada dos escombros. O Ministério da Saúde não comunicou nenhum balanço de mortos nesta ofensiva.

Outros ataques atingiram uma área perto de um hospital público em Tebnin, cidade no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano.

A guerra que eclodiu em outubro de 2023 na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas expandiu-se para o Líbano nos últimos meses, onde o exército israelense lança intensamente bombardeios contra o Hezbollah, aliado do grupo palestino, desde 23 de setembro. Mais de 1.900 pessoas morreram neste conflito desde então, segundo dados do Ministério da Saúde libanês.

Novo balanço da guerra em Gaza

Também neste domingo foi divulgado um novo balanço de vítimas da guerra na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, o número subiu para 43.341 mortos no território palestino desde o início do conflito com Israel, há mais de um ano.

Pelo menos 27 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que 102.105 pessoas ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023.

Israel faz operação no norte do Líbano

No sábado (2), o exército israelense informou que havia capturado um libanês "agente de alto escalão do Hezbollah" durante uma operação realizada por uma unidade de elite ao norte de Beirute. O homem "foi transferido para o território israelense" e "está sob investigação"

A captura foi realizada através de um ataque anfíbio dos comandos marítimos da "Shayetet 13", uma das unidades de elite do exército israelense. O ataque ocorreu a 140 km da fronteira israelense, na pequena cidade portuária de Batroun, no norte do Líbano. A agência nacional de notícias libanesa (ANI) informou que o incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (1º).

Jornais de Israel e do Líbano afirmam que o agente capturado é Imad Fadel Amhaz, apresentado como um oficial sênior do Hezbollah ou como o capitão de um navio civil que pode possuir informações importantes sobre as armas mantidas pela organização xiita-libanesa.

Essa é a primeira vez que uma operação desse tipo é realizada desde o início do conflito entre o movimento islâmico libanês Hezbollah e Israel, há mais de um ano.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, pediu ao Ministério das Relações Exteriores que apresentasse uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU, de acordo com um comunicado emitido por seu gabinete, que acrescentou que o exército libanês e a Força Interina das Nações Unidas no Líbano também estavam realizando investigações.

(Com AFP)