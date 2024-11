Norris garante pole em treino caótico no GP de São Paulo

SÃO PAULO, 3 NOV (ANSA) - O britânico Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, após um treino classificatório caótico e marcado por cinco bandeiras vermelhas na pista molhada de Interlagos.

Adiada devido à tempestade que cobriu o autódromo no último sábado (2), a sessão foi realizada na manhã deste domingo (3) sob chuva, enquanto muitos torcedores ainda faziam fila do lado de fora para conseguir entrar.

Norris assegurou a pole ao marcar um tempo de 1m23s405 no Q3, apenas dois décimos à frente de George Russell, da Mercedes.

O top 10 ainda tem Yuki Tsunoda (RB), que obteve a melhor posição de largada em sua carreira, Esteban Ocon (Alpine), Liam Lawson (RB), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

"Aconteceram muitas coisas hoje, mas estou muito, muito feliz", disse Norris. A largada para o GP de São Paulo está marcada para 12h30, com previsão de chuva, e o britânico da McLaren terá uma grande chance de reduzir a vantagem de Max Verstappen (Red Bull) na liderança do campeonato, hoje em 44 pontos.

O tricampeão não conseguiu completar sua volta rápida no fim do Q2 devido a uma bandeira vermelha provocada por Stroll e largará apenas em 17º lugar, já considerando as cinco posições perdidas como punição por trocar componentes do motor.

Além de Stroll, o treino também foi paralisado por bandeiras vermelhas causadas por Franco Colapinto (Williams), Carlos Sainz (Ferrari), Alonso e Albon, fazendo a sessão durar 1h40, ao invés da 1h habitual.

Os mecânicos desses pilotos terão somente cerca de três horas para consertar os carros acidentados a tempo de participar da corrida. (ANSA).

