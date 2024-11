Norris faz a pole no Brasil com Verstappen em 17º

SÃO PAULO (Reuters) - Lando Norris, da McLaren, conquistou uma pole position enfática no Grande Prêmio de São Paulo nesto domingo, depois que Max Verstappen, rival da Red Bull, classificou-se apenas em 17º lugar em uma sessão molhada e cheia de acidentes em Interlagos.

George Russell vai se juntar a seu compatriota britânico na primeira fila para a Mercedes, após uma sessão que foi adiada em meio a fortes chuvas no sábado.

Yuki Tsunoda, da RB, obteve um impressionante terceiro lugar, e Esteban Ocon, da Alpine, sairá em quarto.

O líder do campeonato de Fórmula 1, Verstappen, que caiu cinco posições no grid por causa de uma troca de motor, era apenas o 12º colocado quando a segunda fase da classificação foi interrompida a 46 segundos do fim.

No mundial de pilotos, Verstappen lidera com vantagem de 44 pontos sobre Norris, vencedor do sprint de 100 km no sábado em Interlagos, faltando quatro grandes prêmios e um sprint.

(Por Alan Baldwin em Londres)