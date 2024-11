'Depois de ouvir perdão, passei mal', diz filha de Marielle sobre Lessa

Do UOL, em São Paulo

A filha de Marielle Franco, Luyara Franco, contou neste domingo (3) que passou mal após ouvir perdão do ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora do PSOL, durante julgamento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Luyara Franco disse que passou mal ao ouvir o pedido de perdão de Lessa. Em entrevista à GloboNews, ela contou que tentou ficar o máximo possível na sala do julgamento, que teve duração de dois dias. "Confesso que depois de ouvir eles pedindo perdão, cheguei a passar um pouco mal porque não acreditava no que estava ouvindo", disse.

Filha de Marielle falou que não caberia a ela perdoar ou não os assassinos da mãe. "Que Deus, ou em qualquer coisa que eles acreditem, consiga resolver essa questão (...), que algum dia eles consigam viver tranquilos com a escolha deles."

Ágatha Arnaus, viúva do motorista Anderson Gomes, disse que fala de Lessa "doeu demais". "Ouvir o pedido de perdão de alguém que, logo em seguida, disse que era para aliviar a consciência, doeu demais", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Viúva falou ainda que não esperava viver algo tão doloroso durante o julgamento. Ágatha contou que foi difícil escutar todos os detalhes do crime durante dois dias. "Eram muitos detalhes sobre como planejaram e resolver matar [Marielle e Anderson] e, depois disso, irem ao bar beber. Não tenho como dizer que consigo perdoar algo assim (...) Não cabe a mim dizer que perdoo e vou deixar para lá. Seria mentira. Não tem como. Não percebo qualquer resquício de arrependimento de fato."

Condenação de Lessa foi de 78 anos e nove meses de reclusão e 30 dias-multa; a de Queiroz, 59 anos e oito meses, além de dez dias-multa. A decisão foi lida após dois dias de júri pela juíza Lúcia Mothé Glioche, titular do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ.