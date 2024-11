Lula faz exames após ferimento na cabeça em outubro e quadro é estável

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu um ferimento na cabeça no mês passado, foi submetido a exames de imagem neste domingo, em Brasília, e o boletim médico informou que sua condição permanece estável.

Lula pode realizar suas atividades habituais, e sua situação será reavaliada em uma semana, segundo o boletim emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

No final de outubro, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, o que gerou sangramento de pequena extensão no cérebro e o levou a receber pontos na nuca por causa de um corte.

O presidente brasileiro tem trabalhado, mas cancelou viagens internacionais, inclusive para o próximo fórum de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Lima e para a cúpula das Nações Unidas COP29 no Azerbaijão.

(Reportagem de Andre Romani, em São Paulo, e Lisandra Paraguassu, em Brasília)