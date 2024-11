Leilão dos Correios tem roupas, videogames e outros itens; como participar

O leilão dos Correios, que acontece na próxima segunda-feira, 4 de novembro, oferecerá centenas de itens acumulados por falta de entrega e que não foram reclamados pelos remetentes ou destinatários.

O que aconteceu

Os itens só são vendidos em lote fechado. Realizado de forma online pela plataforma de licitações do Banco do Brasil, o evento reúne 27 lotes que vão de utensílios domésticos a artigos infantis e eletroportáteis, com preços iniciais que variam de R$ 987,17 a R$ 129.378,48.

O leilão dos Correios traz uma ampla variedade de itens considerados "refugo". Ou seja, correspondências e encomendas não entregues ou não retiradas no prazo. Eles incluem desde objetos do cotidiano, como utensílios de cozinha, roupas e brinquedos, até itens menos convencionais, incluindo equipamentos de segurança, retroprojetores e peças automotivas.

O lote de menor valor inicial, por R$ 987,17, contém artigos para casa e utensílios do lar. Ele reúne utensílios domésticos variados, eletroportáteis, toalhas, cobertores, cortinas, luminárias e até itens de decoração e limpeza.

Por outro lado, o lote de maior valor, com lance inicial de R$ 129.378,48, é destinado a equipamentos mais especializados. Esse conjunto inclui retroprojetores, máquinas fotográficas, aparelhos de saúde e equipamentos esportivos, além de furadeiras e transformadores.

Como participar

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas estão autorizadas a participar do leilão dos Correios. Para isso, é necessário realizar um cadastro na plataforma de licitações eletrônicas do Banco do Brasil, disponível online. O processo é simples e pode ser feito em alguns passos: primeiro, acesse o site Licitações-e; em seguida, clique em "Pesquisa avançada"; selecione "Pesquisar por identificador" e preencha o campo "nº da licitação" com o número 1052752. Assim, será possível consultar todos os itens disponíveis no pregão desejado.

O leilão inicia no dia 4 de novembro, às 8h, com o envio das propostas iniciais para os lotes. Após essa fase, os lances ao vivo para os lotes de 1 a 20 terão início às 14h do mesmo dia. Os lotes de 21 a 27 seguem para disputa aberta no dia 5 de novembro, a partir das 9h. Para acompanhar a disputa e enviar sua proposta, basta clicar em "Sala de Disputa" no topo da página e acompanhar o andamento em tempo real.

Lotes e conteúdos

Confira, abaixo, os lotes e seus conteúdos: