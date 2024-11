Kamala abre "Saturday Night Live" e pede ao país para "manter a Calm-ala" antes da eleição

Por Nandita Bose e James Oliphant

NOVA YORK (Reuters) - A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, apareceu no programa de comédia de TV "Saturday Night Live", no sábado, em um movimento inesperado a apenas três dias antes do embate com o republicano Donald Trump nas urnas.

Kamala interpretou a si mesma e parecia estar diante de um espelho quando perto da atriz que a interpreta no programa, Maya Rudolph, que na cena estava nervosamente se preparando para um discurso de campanha.

Vestidas de forma idêntica com um terno preto e pérolas, as duas trocaram variações do primeiro nome de Kamala, dizendo que os americanos querem "acabar com o drama-la" na política.

“Mantenha a Calm-ala...", disseram elas em uma só voz.

“Eu não dou risada desse jeito, dou?”, perguntou Kamala, depois que Rudolph imitou sua risada característica.

"Um pouco”, respondeu Rudolph.

Kamala fazia sua primeira aparição no programa que já recebeu outros candidatos presidenciais ao longo de suas décadas no ar.

Trump apareceu no SNL durante sua primeira candidatura a presidente em 2015, na qual brincou com sua tendência a exagerar, mas não falou especificamente de política. Ele também apareceu em 2004.

Um assessor de Trump disse no sábado que não sabia se ele havia sido convidado para aparecer este ano.