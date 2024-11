Homem morre afogado em MG após ser desafiado a atravessar lagoa

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 42 anos morreu afogado em Caratinga, no interior de Minas Gerais, no sábado (2), após apostar com amigos e familiares que conseguiria atravessar uma lagoa a nado.

O que aconteceu

Uma pessoa ofereceu R$ 100 para Nailton José da Silva cumprir a aposta, disse o cunhado da vítima. Ele era conhecido por ser um ótimo nadador, afirmou o sargento Corrêa, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à imprensa local.

Nailton iniciou o trajeto, até que os amigos e familiares não conseguiram mais o enxergar. O corpo dele foi encontrado a cerca de cinco metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros informou que o incidente ocorreu em meio ao consumo de bebida alcoólica. As pessoas que estavam no local entraram em pânico e a Polícia Militar teve que ser acionada.