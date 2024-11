Família fica presa em cemitério na véspera do feriado de Finados no Ceará

Do UOL, no Rio

Uma família ficou presa dentro de um cemitério na véspera do feriado de Finados enquanto limpava um túmulo. A situação inusitada aconteceu no município de Baturité, no Ceará.

O que aconteceu

A estudante de pedagogia Davilla Dandara Alves gravou a situação, que repercutiu em diversas páginas nas redes sociais.

Davilla foi ao cemitério para limpar o túmulo de seu pai, que morreu há dois anos. Ela estava acompanhada da filha, de 4 anos, e da cunhada.

Quando elas terminaram o serviço, por volta de 18h30, se depararam com o portão trancado. "O cemitério tem um corredor extenso com o portão lá na entrada, e quando olhei vi que estava fechado", conta a estudante. Ela, então, começou a filmar a situação.

No vídeo, ela mostra que o portão está trancado, e a filha aparece assustada e chorando. "Para ser sincera, eu só pensei nos filmes de zumbi que eu assistia", conta a mulher. "Mas eu também me desesperei por causa dela [a filha], ela dizia que não queria dormir com os mortos", afirma Davilla.

Apesar de bem-humorada na gravação, a estudante afirma que estava assustada.

A família conseguiu sair porque Davilla ligou para a mãe dela, que foi ao cemitério com uma escada e assim as três conseguiram pular o muro. Elas esperaram por cerca de 20 minutos pelo resgate.

Segundo Davilla, o coveiro chegou a avisar que iria fechar o cemitério em breve. "Ele gritou 'vou já fechar', mas ele foi embora e não esperou a gente sair. Eu acho que ele esqueceu mesmo", conta.

O prefeito da cidade se pronunciou sobre o caso. No comentário de uma página que publicou o vídeo, o prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), respondeu de forma bem-humorada que já havia mandado o coveiro ir abrir o portão. A situação aconteceu no Cemitério Público São Miguel.