Estudante 'desvenda mistério' de copo Stanley e viraliza; veja vídeo

Uma estudante de 17 anos viralizou nas redes sociais após postar um vídeo em que corta ao meio um copo térmico para revelar o que mantém as bebidas geladas. Somente no Instagram, mais de 10 milhões de pessoas já assistiram à demonstração de termodinâmica aplicada.

O que aconteceu

Um vídeo desvendando o mistério dos copos térmicos da marca Stanley viralizou nas redes. Gabriele Pereira Arêas, estudante do Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo), publicou um vídeo no qual corta ao meio um copo térmico de cerveja e revela o interior do objeto. No vídeo, a estudante mostra que, diferentemente do que muitos pensavam, o copo está vazio.

O vídeo de Gabriele alcançou milhões de visualizações em poucas semanas. A jovem se disse surpresa com o impacto: "Fiquei feliz ao ver que tantas pessoas têm interesse em conhecer a ciência". Até o momento, o vídeo já conta com mais de 10 milhões de visualizações e centenas de comentários.

É muito recompensador ver as pessoas comentando, debatendo, aprendendo e percebendo como a ciência está presente no dia a dia, completou o professor de termodinâmica Hilton Moulin Caliman, organizador do projeto de ciências do Ifes, em que os estudantes publicam suas experiências em vídeos no perfil do Ifes Ciência no Instagram.

A explicação para o "segredo" do copo está na ciência. Gabriele explica que o vácuo ao redor do copo impede a transferência de calor, mantendo a bebida na temperatura ideal. "Basicamente existem três formas de transferir calor, as quais são por meio da condução, convecção e radiação", diz Gabriele no vídeo. "Mas a condução e a convecção precisam de um meio material para acontecer, e uma camada de vácuo em volta do copo diminui a troca de calor, preservando a temperatura do que está dentro", completou.

O isolamento térmico dos copos garante horas de bebida gelada. A tecnologia por trás desses copos foi desenvolvida em 1892 pelo físico James Dewar, que criou um frasco com paredes duplas e vácuo entre elas, solução inovadora para evitar que o calor se propague. Este vácuo é essencial para o funcionamento dos copos térmicos, por impedir que o calor se mova por condução e convecção — as principais formas de transmissão de calor nos fluidos.

O vácuo entre as camadas bloqueia o calor e mantém a temperatura. Sem moléculas de ar para conduzir o calor, o vácuo isola a bebida do ambiente externo. Dessa forma, o calor não consegue se transferir facilmente para o interior do copo, preservando a bebida gelada por várias horas. A camada externa reflete a radiação de calor de volta, complementando o efeito do vácuo.

A tampa e o aço inox reforçam o isolamento. A tampa dos copos evita que o ar ambiente entre em contato direto com a bebida, o que reduziria a temperatura mais rapidamente. Além disso, o uso de aço inoxidável no lugar de vidro para as paredes duplas aumenta a resistência e a durabilidade, mantendo o princípio de isolamento.

Sobre o projeto

O projeto de ciência do Ifes começou com um edital e cresceu rapidamente em popularidade. Criado a partir de um edital da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo), o Ifes Ciência visa popularizar a ciência com vídeos simples e objetivos. "O objetivo é tornar a ciência mais acessível e próxima das pessoas", explicou Caliman. Segundo ele, o projeto atrai a curiosidade por tratar de temas que fazem parte do dia a dia, como o funcionamento do copo térmico.

Antes de sermos contemplados no edital da Fapes, recebemos um recurso de um edital interno do Campus Cachoeiro promovido pela Direção de Pesquisa do Campus. Foi com esse edital que começamos a dar os primeiros passos no projeto, na etapa de pré-produção.

Hilton Moulin Caliman

Para os alunos, o projeto é um desafio em meio ao último ano do ensino médio. Os estudantes equilibram as demandas do curso técnico e do ENEM com as atividades do Ifes Ciência. "Temos o desafio do tempo e dos recursos", explicou o professor, que além das aulas, participa das gravações, do planejamento e da edição dos vídeos. Gabriele, que deseja seguir a carreira de engenharia mecânica, afirmou que o Ifes Ciência a ajudou a "desvendar os segredos" da ciência, facilitando o entendimento e tornando o aprendizado mais divertido.

O sucesso do projeto inspirou estudantes e familiares. Com a repercussão do vídeo, o professor Caliman notou o interesse de pais e jovens pelo curso e pelo Ifes Ciência. "Já recebemos mensagens de pais dizendo que os filhos estão adorando os vídeos e querem saber mais sobre o curso", afirmou. Ele relatou que a maior recompensa é ver o impacto positivo que o projeto teve na vida dos estudantes.