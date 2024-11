Primeiro dia do Enem 2024 tem 26,6% abstenção, afirma MEC

O primeiro dia de prova do Enem 2024 teve 26,6% de abstenção, índice menor do que no ano passado (28,1%), segundo dados preliminares do Ministério da Educação.

O que aconteceu

Neste ano, para incentivar inscrições de alunos mais pobres e de escolas públicas, o programa Pé-de-Meia vai dar incentivo de R$ 200. O valor será depositado para alunos da 3ª série do ensino médio que se inscreverem no Enem e participarem dos dois dias do exame.

O pagamento está previsto para fevereiro de 2025. Mas o Pé-de-Meia já paga, mensalmente, R$ 200 para estudantes de baixa renda, com o objetivo de reduzir a evasão escolar.

Os presentes no primeiro dia do Enem foram 73,4% dos inscritos. Houve um aumento em relação ao ano passado (71,9%) e a 2022 (71,7%). As informações foram passadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro declarou que uma das novidades deste ano foi o "ensalamento". Ou seja, 90% dos inscritos conseguiram fazer o exame próximos às suas residências.

Foram eliminados 4.999 participantes, um aumento de 8% em relação a 2023. Entre os motivos estão: deixar o local de prova portando o cartão antes dos 30 minutos finais da aplicação; portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; utilizar impressos; e não atender orientações dos fiscais. Um dos casos envolveu uma pessoa que tentou sair com o caderno de prova por volta das 16h. O ministro Camilo Santana disse que ele está sendo interrogado e será investigado pela PF.

Também houve um aumento na participação de concluintes do ensino médio da rede pública. Segundo dados do MEC, 1,66 milhão desses alunos se inscreveram no Enem, o que representa 94% dos estudantes desse grupo. No ano passado, participaram 1,18 milhão (58%). No estado de São Paulo, o percentual desses alunos passou de 44,8% para 80%.

Houve 689 ocorrências e problemas logísticos, segundo dados preliminares. Por exemplo: emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água.

Intervenção policial. O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Manuel Palacios, disse que houve encaminhamento para a polícia em pelo menos dez casos. Um deles envolveu perturbação da ordem próximo a uma escola onde havia a aplicação do Enem.

Como foi o primeiro dia do Enem 2024

Neste ano, 4,32 milhões de estudantes se inscreveram para o exame. O Enem foi aplicado em cerca de 10 mil locais de prova, de 1.753 municípios, e encerrado às 19h — os candidatos puderam sair com no mínimo duas horas de duração do exame.

A organização envolveu mais de 500 mil colaboradores. Segundo o Inep, 9 milhões de provas foram impressas. São 18 cadernos de exames diferentes e mais de 300 milhões de páginas impressas.

No 1º dia do Enem, os candidatos tiveram de responder 90 questões de linguagens e ciências humanas. Eles também produziram uma redação de até 30 linhas com o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

A prova apresentou questões sobre racismo, o papel da mulher na sociedade e outros temas atuais. Figuras conhecidas como Rita Lee e Racionais MC's, a série "Game of Thrones" e o livro "A culpa é das estrelas" foram citados.

No próximo domingo (10), os alunos farão o 2º dia do exame. Os estudantes terão de responder 90 questões de matemática e ciências da natureza. A prova também começa às 13h30, mas encerra às 18h30.