Ator de Dawson's Creek com câncer colorretal: sintomas podem aparecer cedo

James Van Der Beek, astro da série Dawson's Creek, de 47 anos, está em tratamento contra um câncer colorretal. O ator disse que está otimista e se sentindo bem durante o tratamento.

Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem. James Van Der Beek à People

Sintomas podem aparecer logo no início

Grande maioria dos pacientes vai apresentar algum sinal da doença. No entanto, em outras situações, o câncer colorretal cresce silenciosamente e de forma assintomática. Por isso, muitos casos em estágio inicial são encontrados de forma ocasional, após exames de rotina.

Os sintomas mais comuns são:

Sangue nas fezes;

Alteração do hábito intestinal (ir mais ou menos ao banheiro) sem causa aparente;

Alteração na forma das fezes (ficam mais pastosas ou mais finas);

Cólica abdominal;

Sensação de empachamento;

Em estágios mais avançados, a doença pode provocar anemia, perda de apetite, emagrecimento e cansaço.

Por que doença está afetando os jovens adultos?

Uma das hipóteses para aumento de incidência nos mais jovens é a exposição aos fatores de risco. Estilo de vida que era comum em adultos, responsável por tumores após os 50 anos, agora surge na rotina dos mais jovens, como sedentarismo, dieta com baixa ingestão de fibras e maior consumo de carne vermelha, álcool e alimentos ultraprocessados.

Primeiro passo para tentar evitar o desenvolvimento do câncer de intestino é adquirir hábitos saudáveis. Isso significa incluir no dia a dia a prática de atividades físicas e uma dieta equilibrada.

Prevenção e tratamento

Existem exames que podem ajudar na prevenção do câncer colorretal. O principal deles é a colonoscopia, geralmente indicada a partir dos 45 anos. Por ser um exame mais invasivo, com necessidade de preparo intestinal e de sedação, seu uso em escala populacional pode ser difícil. Por isso, a alternativa é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, de baixo custo e indicado para qualquer faixa etária.

Se a doença for detectada, os tratamentos vão depender do estágio do câncer de intestino. Nas fases iniciais, por exemplo, remoção por colonoscopia é indicada. Na maioria das vezes, a cirurgia é necessária e quase sempre é feita por técnica minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica).

Já em estágios mais avançados, a quimioterapia passa a ser a modalidade mais importante. Para os tumores do reto (parte final do intestino), a radioterapia também tem papel importante no tratamento.

* Com informações de reportagens publicadas em 27/02/2023 e 30/07/2024.