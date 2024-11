Copa do Brasil: Flamengo faz 3 a 1 no Atlético-MG em 1º jogo da final

? Flamengo (@Flamengo) November 3, 2024

Após o intervalo, o Atlético-MG começou pressionando: aos 11 minutos quase diminuiu, depois de cruzamento de Hulk para Alonso que cabeceou para o chão, mas a bola passou rente a trave e não entrou. O jogo seguiu com pouca qualidade técnica de ambos os lados, até que aos 28 minutos: Zaracho perde a bola no meio de campo e o atacante rubro-negro Alcaraz aproveita o vacilo, para lançar Gabigol, que disparou um chute cruzado, ampliando para 3 a 0 a vantagem do Flamengo. Na sequência, aos 34 minutos, Zaracho se redime: lança a bola pra Alan Kardec dentro da área. O atacante do Galo, que acabara de deixar o banco de resera, ainda contou a falha do zagueiro Léo Ortiz, para finalizar, diminuindo a desvantagem no marcador. Motivado após o primeiro gol, o Atlético-MG sufocou o Flamengo nos minutos finais em cobrança de escanteios, mas sem êxito. O jogo terminou mesmo com triunfo de 3 a 1 para o Flamengo.