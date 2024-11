Lula repete exames após traumatismo e quadro é estável, diz boletim médico

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O presidente Lula (PT) passou por novos exames de imagem neste domingo (3) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

O que aconteceu

O quadro de saúde permanece estável e sem sintomas, segundo o boletim médico divulgado hoje. O presidente sofreu uma queda no banheiro em 19 de outubro, que causou um traumatismo. Ele levou pontos na nuca.

Uma nova avaliação será feita em uma semana, diz a nota. O documento é assinado por Rafael Gadia, diretor de governança clínica, e Luiza Dib, diretora clínica.

Os médicos afirmam que o presidente deve manter as atividades de rotina. O acidente doméstico fez o petista cancelar sua ida para Rússia, onde participaria da reunião da cúpula do Brics. Ele também deixou de marcar presença na COP 16 sobre Biodiversidade — Lula embarcaria no último dia 29.

O presidente cortava as unhas do pé quando caiu no banheiro. O médico Roberto Kalil Filho, que atende Lula, disse que o petista teve uma pequena hemorragia.

A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça. Internamente, ao se falar da parte cerebral, é uma área crucial para a visão, explica o neurocirurgião Jamil Farhat Neto. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.