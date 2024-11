Atalanta vence na visita ao líder Napoli (3-0) com dois gols de Lookman

A Atalanta encerrou a sequência de cinco vitórias consecutivas do líder da Serie A, o Napoli, neste domingo, com uma vitória fora de casa por 3 a 0 pela 11ª rodada do campeonato.

Foi um balde de água fria que caiu no estádio Diego Armando Maradona, onde sob o sol e o olhar do público, os napolitanos foram superados em apenas meia hora.

Invictos desde o dia 18 de agosto, os jogadores comandados pelo técnico Antonio Conte sofreram o primeiro golpe logo aos 10 minutos, quando o holandês Marten de Roon cabeceou para o nigeriano Ademola Lookman, que superou o goleiro Alex Meret.

Lookman, autor dos três gols com os quais a Atalanta venceu a final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen em maio, marcou o segundo gol do dia com um belo chute (31'), provocando a ira do técnico do Napoli Antonio Conte.

Seus jogadores estavam em superioridade numérica no lance do gol mas foram surpreendidos pelo passe de Charles de Ketelaere, que conseguiu tocar para o nigeriano, acompanhado de perto por dois marcadores.

Nos últimos minutos da partida, o ítalo-argentino Mateo Retegui marcou o terceiro gol (90'+2) e reforçou a sua posição na artilharia do campeonato, com seu décimo primeiro gol desde agosto.

Apesar desta derrota, a segunda da temporada, o Napoli segue na liderança ao final da 11ª rodada com 25 pontos.

A Inter, que por enquanto é a quarta colocada com 21 pontos, pode ficar mais perto da liderança neste domingo se vencer o Venezia no jogo que começa às 16h45 (horário de Brasília).

Graças a esta quinta vitória consecutiva, a Atalanta é provisoriamente 2ª colocada com 22 pontos: a 'Dea' é a equipe em melhor momento da Serie A, com 18 gols marcados e apenas dois sofridos nos últimos cinco jogos do campeonato.

"A equipe fez um bom jogo diante de um time mais forte. Não tenho muito o que censurar aos meus jogadores, exceto que poderíamos ter feito melhor nos lances que levaram aos seus gols", afirmou Conte.

"Não devemos ter vergonha desta derrota. Eles jogam juntos há muito tempo, estão mais bem estruturados do que nós", insistiu o ex-técnico da seleção italiana.

Já o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, comemorou o triunfo. "Quando você vem jogar em Nápoles contra um time que teve um ótimo início de temporada, você sabe que precisa fazer uma grande partida. Estamos muito satisfeitos", disse o treinador.

Assim como a Atalanta, outra equipe continua surpreendendo no campeonato: a Fiorentina também conquistou a quinta vitória consecutiva na visita ao Torino graças a um gol de Moise Kean (o 5º nesta temporada), revigorado desde que trocou a Juventus neste verão pela 'Viola'.

A Fiorentina é a terceira colocada com 22 pontos, o mesmos da Atalanta, mas com um saldo inferior.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Bologna - Lecce 1 - 0

Udinese - Juventus 0 - 2

Monza - Milan 0 - 1

- Domingo:

Napoli - Atalanta 0 - 3

Torino - Fiorentina 0 - 1

(14h00) Hellas Verona - Roma

(16h45) Inter - Unione Venezia

- Segunda-feira:

(14h30) Parma - Genoa

Empoli - Como

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 11 8 1 2 18 8 10

2. Atalanta 22 11 7 1 3 29 14 15

3. Fiorentina 22 11 6 4 1 22 9 13

4. Inter 21 10 6 3 1 24 13 11

5. Juventus 21 11 5 6 0 19 7 12

6. Lazio 19 10 6 1 3 22 13 9

7. Milan 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Torino 14 11 4 2 5 15 16 -1

11. Roma 13 10 3 4 3 10 11 -1

12. Empoli 11 10 2 5 3 7 9 -2

13. Parma 9 10 1 6 3 14 16 -2

14. Hellas Verona 9 10 3 0 7 13 22 -9

15. Como 9 10 2 3 5 12 21 -9

16. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

17. Unione Venezia 8 10 2 2 6 10 18 -8

18. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

19. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

20. Genoa 6 10 1 3 6 7 21 -14

