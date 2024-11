Anielle comenta nome de Marielle no Enem: 'Isso é honrar nossa herança'

Do UOL, no Rio

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Um dos textos de apoio usava o samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira de 2019, "Histórias para ninar gente grande", que cita o nome da vereadora Marielle Franco. No Instagram, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou a menção à sua irmã na prova.

O que aconteceu

"Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês". Esse é o trecho do samba-enredo que foi usado como texto de apoio para que os estudantes desenvolvessem a redação.

"Isso é honrar nossa herança". A ministra da Igualdade Racial disse no Instagram que "isso honrar nossa herança, é afirmar nossa história e nosso compromisso com a memória".

Anielle Franco citou ainda o resultado do julgamento dos assassinos da vereadora, que foram condenados por um júri popular na sexta-feira. "Três dias depois de um julgamento histórico que honramos o legado e memória da minha irmã, um dos textos de apoio cita o nome dela", escreveu.

Ronnie Lessa foi condenado a 78 anos e nove meses de prisão pelo assassinato de Marielle Franco em março de 2018. Já Élcio de Queiroz, que dirigiu o carro de onde Lessa fez os disparos, foi condenado a 59 anos e oito meses.

Quem são as Marias, Mahins, Marielles, malês do samba? Segundo Deivid Domênico, um dos compositores, Maria é uma referência a Maria Felipa de Oliveira, descendente de escravizados que liderou a resistência contra portugueses na ilha de Itaparica. Já Mahin é Luiza Mahin, mãe de Luiz Gama, uma mulher revolucionária abolicionista. Os malês eram escravizados muçulmanos que foram trazidos à força para o Brasil no contexto da colonização. Eles lideraram a "revolta dos malês" na Bahia.