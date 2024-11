Trump simula sexo oral para reclamar de microfone em comício

BRUXELAS, 2 NOV (ANSA) - O ex-presidente dos EUA Donald Trump, candidato republicano à Casa Branca, simulou um aparente ato de sexo oral para reclamar da altura do microfone durante um comício na última sexta-feira (1º) em Milwaukee, no Wisconsin, um dos estados-chave das eleições de 2024.

O magnata sofreu com problemas no microfone durante o evento e tirou o dispositivo do suporte após reclamações das pessoas que não conseguiam ouvi-lo. "A única coisa que eu peço é um bom microfone. E é a segunda vez hoje que isso acontece", disse Trump.

Em seguida, o candidato recebeu outro aparelho e perguntou se estava melhor. "Que merda! A única coisa que eu peço é um microfone, eu sequer preciso de um palco", acrescentou.

Em seguida, passou a reclamar da altura do suporte do microfone, que o fazia ficar encurvado, e fez movimentos com a mão segurando o equipamento. Além disso, moveu a cabeça para cima e para baixo, com a boca aberta, em uma aparente imitação de sexo oral, arrancando risadas da plateia.

"Baixo demais! Baixo demais! E ainda perguntam se tem algo errado com minhas costas", disse Trump, chamando os funcionários dos bastidores da campanha de "estúpidos". (ANSA).

