Treino classificatório do GP de São Paulo é adiado

SÃO PAULO, 2 NOV (ANSA) - O treino classificatório para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi adiado para a manhã de domingo (3) devido à chuva incessante que cai sobre o Autódromo de Interlagos desde o meio da tarde deste sábado (2).

A sessão estava marcada para começar às 15h, porém sofreu sucessivos adiamentos por conta do mau tempo. Como não haveria mais tempo de concluir a classificação antes de anoitecer, os organizadores decidiram realizar o treino no mesmo dia da corrida, algo raro, mas não inédito na história da F1.

O horário exato, no entanto, ainda não foi anunciado. A previsão para domingo em São Paulo também é de chuva, e a largada da corrida está prevista para 14h.

A volta que o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, daria em uma McLaren de Ayrton Senna neste sábado também passou para domingo.

O GP de São Paulo representa uma esperança para Lando Norris, da McLaren, de diminuir a vantagem do tricampeão Max Verstappen (Red Bull) na liderança do campeonato, que hoje está em 44 pontos, após o triunfo do britânico na sprint em Interlagos.

O holandês perderá cinco posições no grid de largada por trocar componentes do motor, enquanto a McLaren é a favorita à vitória. (ANSA).

