Policiais e manifestantes que rejeitam as eleições se enfrentam em Moçambique

Novos confrontos entre a polícia e manifestantes eclodiram neste sábado (2) em várias cidades de Moçambique, onde a oposição contesta os resultados das eleições, marcadas por irregularidades segundo observadores internacionais.

Centenas de pessoas se reuniram na capital, Maputo, mas foram dispersadas pela polícia com gás lacrimogêneo e balas de borracha, observaram correspondentes da AFP.

Este país da África Meridional vive um ciclo de violência desde 24 de outubro, quando os resultados oficiais das eleições presidenciais e legislativas foram divulgados, com a vitória do Frelimo, partido no poder há 49 anos.

O anúncio provocou manifestações violentas em várias cidades com pelo menos onze mortos, segundo diversas ONGs.

O principal opositor, Venâncio Mondlane, de 50 anos, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais, convocou uma greve nacional e manifestações até 7 de novembro.

Confrontos também eclodiram neste sábado na província de Nampula (norte), a quase 2.000 quilômetros da capital.

