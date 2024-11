Novorizontino visita Chape de olho na liderança da Série B

? Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 1, 2024

Para alcançar este objetivo a Chapecoense tenta aproveitar o bom momento, em especial após o triunfo de 1 a 0 sobre o Brusque, no estádio Augusto Bauer, na última rodada.

Agora, jogando em casa, o técnico Gilmar Dal Pozzo, espera um resultado ainda melhor: "No próximo jogo esperamos criar mais chances em casa com o apoio do nosso torcedor. Falei para os atletas no vestiário que eles podem comemorar hoje [a vitória sobre o Brusque], mas sem muita euforia, pois já temos pela frente mais um jogo difícil, estamos muito próximos da permanência".