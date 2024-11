Norris vence "sprint race" em SP e diminui vantagem de Verstappen na F1

(Reuters) - Lando Norris venceu a "sprint race" em São Paulo em uma dobradinha da McLaren, neste sábado, para reduzir a liderança de Max Verstappen no campeonato mundial de Fórmula 1 para 45 pontos.

O australiano Oscar Piastri, que largou na pole position, terminou em segundo lugar depois de ser ultrapassado por Norris a duas voltas do final, pouco antes da saída do safety car virtual.

Verstappen, da Red Bull, terminou em terceiro, a primeira vez nesta temporada que o tricampeão mundial foi derrotado em um sprint.

No final do dia, será realizada a classificação para a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo, que será disputada no domingo.

(Por Alan Baldwin em Londres)