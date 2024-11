Norris vence corrida sprint do GP do Brasil de Fórmula 1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu neste sábado (2) a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e deu mais emoção ao campeonato ao diminuir em dois pontos sua diferença em relação ao líder, o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull).

Norris, segundo da classificação geral, ultrapassou o seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, dono da 'pole', a duas voltas do fim da mini-corrida em Interlagos, em que a McLaren conseguiu uma dobradinha e ampliou o seu domínio no Mundial de construtores.

A ultrapassagem entre os companheiros de equipe contou com a sorte, já que segundos depois foi declarado um safety car virtual, devido a um incidente envolvendo o carro de Nico Hulkenberg (Haas), que vigorou até pouco antes da última volta (24).

Verstappen está sendo investigado por uma suposta infração durante o período do safety car virtual que poderia lhe custar mais pontos.

"Fizemos o que tínhamos que fazer (...). Acho que fomos claramente mais rápidos do que os que estavam atrás de nós", disse Norris, que garantiu que Piastri "mereceu" vencer.

- Verstappen ataca Leclerc -

Vencedor das últimas quatro corridas sprint, Verstappen atacou desde a primeira volta Leclerc, atual terceiro colocado no Mundial de pilotos, 72 pontos atrás, mas o monegasco se defendeu bem e funcionou como uma barricada entre o líder e as McLarens até a 18ª volta, quando 'Mad Max' chegou à 3ª posição.

Piastri e Norris seguiram sem problemas, preparando pelo rádio o momento oportuno para o britânico ultrapassar o companheiro e diminuir a diferença em relação ao holandês, que agora tem 45 pontos de vantagem faltando quatro corridas para o final da temporada.

O australiano, que no Brasil conquistou a segunda pole position numa corrida, já havia avisado que não teria problemas em receber ordens de sua equipe para deixar Norris conquistar a vitória e esquentar ainda mais a luta pelo título.

Além da dobradinha, a McLaren ampliou a vantagem no Mundial de construtores, que lidera com 581 pontos, à frente da Ferrari (546) e da Red Bull (519).

- Pérez pontua -

Vencedora dos dois últimos títulos por equipes, a Red Bull esteve perto de somar novamente com seu outro piloto, o mexicano Sergio Pérez, que melhorou o ritmo em relação a sexta-feira e ficou na oitava colocação, após ter largado cinco posições atrás.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor do Grande Prêmio do México no último domingo, ficou na quinta colocação, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

O francês Pierre Gasly (Alpine-Renault), sétimo e que utilizou pneus médios em uma manhã quente e sem sinais de chuva, pelo menos até o momento, completou o grupo de oito pilotos que somaram pontos.

A revelação argentina, Franco Colapinto (Williams), ganhou uma posição e terminou em 13º.

Embora tenha se classificado em 16º lugar, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) largou dos boxes devido a um ajuste em seu carro e terminou em penúltimo.

As atividades deste sábado continuam. A partir das 15h (horário de Brasília) começa a classificação para a corrida de domingo.

--- Resultados da corrida sprint do Grande Prêmio do Brail de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, São Paulo:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +0.593

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1.497

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +5.656

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) +7.224

6. George Russell (GBR/Mercedes) +12.475

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +18.161

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +18.717

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +20.773

10. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +24.606

11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +29.764

12. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) +33.233

13. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +34.128

14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +35.507

15. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +41.374

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +43.231

17. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +54.139

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +56.537

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) + 57.983

20. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) - Não concluiu a prova

