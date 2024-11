Medvedev alerta EUA: evitem a Terceira Guerra Mundial

MOSCOU (Reuters) - Dmitry Medvedev, uma autoridade sênior de segurança russa que foi presidente da Rússia de 2008 a 2012, alertou os Estados Unidos no sábado para que levem a sério os avisos nucleares da Rússia para evitar a Terceira Guerra Mundial.

Medvedev, que atua como vice-presidente do poderoso conselho de segurança da Rússia, disse à emissora RT que as principais autoridades dos EUA não querem a Terceira Guerra Mundial, mas por alguma razão acreditam "que os russos nunca cruzarão uma determinada linha".

"Eles estão errados", disse Medvedev à RT, acrescentando que Moscou acredita que as atuais instituições políticas dos EUA e da Europa não têm a "previsão e a sutileza de espírito" demonstradas pelo falecido Henry Kissinger.

"Se estamos falando sobre a existência do nosso Estado, como o presidente do nosso país disse várias vezes, como seu humilde servo disse, como outros disseram, claro, nós simplesmente não teremos outra escolha", disse Medvedev.

A guerra na Ucrânia, que já dura dois anos e meio, está entrando no que as autoridades russas dizem ser sua fase mais perigosa, já que as forças russas estão avançando no leste da Ucrânia e o Ocidente está considerando como apoiar a Ucrânia.

Há semanas, a Rússia vem sinalizando para o Ocidente que Moscou responderá se os Estados Unidos e seus aliados ajudarem a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance nas profundezas da Rússia, enquanto a Otan afirma que a Coreia do Norte enviou tropas para o oeste da Rússia.

As autoridades russas dizem que os líderes do Ocidente não deram atenção aos sinais que Moscou enviou sobre a segurança europeia e a escalada da guerra na Ucrânia.

Os diplomatas dos EUA dizem que o relacionamento com a Rússia está pior do que em qualquer outro momento desde o auge da Guerra Fria, mas que Washington não está buscando uma escalada na guerra na Ucrânia.