Marçal avalia filiação a outros partidos, mas diz que chance de ficar no PRTB é 'maior'

O influenciador Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, avalia propostas de filiação a outras legendas. Apesar das conversas, o empresário afirmou ao Estadão que a chance de permanecer no PRTB é maior.

"Estou ouvindo as propostas dos dirigentes (partidários)", afirmou Marçal ao ser questionado sobre uma possível troca de legenda. Perguntado se já decidiu sair do PRTB ou se existe chance de ficar, respondeu: "(A probabilidade de) ficar é maior".

O ex-coach não revelou os partidos com os quais tem dialogado, mas um aliado próximo afirmou, sob anonimato, que ele mantém conversas com Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Procurado, Rueda não respondeu à reportagem até a publicação desta matéria.

Durante a eleição em São Paulo, Marçal tentou negociar o apoio do União Brasil à sua candidatura, mas as tratativas não avançaram. O ex-coach chegou a afirmar que o partido estaria "cobrando caro" para apoiá-lo. "O que eles estão me pedindo é caro pra mim. É a minha alma e eu não quero entregar isso", disse o influenciador na época, durante sabatina promovida pelo site UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Após não avançar para o segundo turno na capital paulista, Marçal fez acenos à legenda de Rueda, apoiando algumas candidaturas do União Brasil pelo país, como as de Gil Arantes, em Barueri (SP), e Rose Modesto, em Campo Grande (MS). Nenhum dos dois, porém, venceu a eleição.

Marçal turbinou seu capital político neste ano ao conquistar 1,7 milhão de votos e terminar a disputa pela Prefeitura de São Paulo em terceiro lugar, colado no prefeito Ricardo Nunes (MDB) e no candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Diferentemente dos adversários, o influenciador não teve espaço no horário eleitoral de rádio e televisão.

Em seu primeiro pronunciamento após o resultado do primeiro turno, Marçal declarou sua intenção de disputar um cargo no Executivo em 2026, mencionando a possibilidade de concorrer ao governo de um Estado (sem especificar qual) ou à Presidência. Especialistas dizem, porém, que o influenciador poderá ficar inelegível até lá, devido à divulgação de um laudo falso contra o então adversário Boulos.

Nesta sexta-feira, 1°, o ex-coach publicou um vídeo com recados a Jair Bolsonaro (PL), com quem poderá disputar o eleitorado de direita em 2026, caso o ex-presidente consiga reverter sua inelegibilidade. No vídeo, Marçal aconselha Bolsonaro a "tocar a sua vida" e diz que, se o ex-presidente não estiver "em paz", o "pau vai quebrar".

"Bolsonaro, toca a sua vida aí, irmão, seja candidato. Deixa eu em paz aí. Estou falando sério, eu gosto de você, fica tranquilo. Toca a sua vida, eu já vi que tem todos os bolsonaristas querendo se levantar contra mim. Eu estou ‘de boa’, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e em 2026 ‘nois’ vê'", afirmou o ex-coach.

Depois do primeiro turno, o influenciador exigiu uma retratação de Bolsonaro pelas críticas feitas a ele durante a campanha, o que cessou qualquer possibilidade de aproximação entre os dois no curto prazo. No mês passado, quando questionado se atenderia ao pedido do ex-coach, Bolsonaro deu risada.