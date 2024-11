Largada do GP de São Paulo é antecipada para 12h30

SÃO PAULO, 2 NOV (ANSA) - A largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi antecipada das 14h para 12h30 deste domingo (3) devido à previsão de chuva no Autódromo de Interlagos ao longo do dia.

Já o treino classificatório, que não pôde ser realizado neste sábado (2) por causa do mau tempo, foi reagendado para 7h30, cinco horas antes da corrida.

Se não houver condições climáticas de realizar a sessão, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) usará o treino livre de sexta-feira (1º), que teve os britânicos Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas) nas três primeiras posições, para definir o grid de largada - o líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), foi apenas o 15º.

"Após consulta com os comissários, a decisão tomada é de agendar a classificação para 7h30 e o Grande Prêmio para 12h30.

Isso vai garantir que maximizemos as chances de dar aos torcedores um dia de ação na pista, e tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança é necessária e a coisa certa a se fazer por nossos apaixonados fãs", diz um comunicado oficial.

"Agradecemos a todos pela paciência hoje, incluindo torcedores, pilotos, equipes, comissários, funcionários do circuito e jornalistas, e esperamos dar a todo mundo um evento empolgante no domingo", acrescenta a nota.

Já a volta do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, em uma McLaren de Ayrton Senna, também prevista para este sábado, será às 10h de domingo.

O GP de São Paulo representa uma esperança para Norris de diminuir a vantagem de Verstappen na liderança do campeonato, que hoje está em 44 pontos, após o triunfo do britânico na sprint em Interlagos.

O holandês perderá cinco posições no grid de largada por trocar componentes do motor, enquanto a McLaren é a favorita à vitória. (ANSA).

