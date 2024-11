João Rebello: polícia prende suspeito de matar ex-ator mirim da Globo

A Polícia Civil da Bahia prendeu um dos suspeitos de matar o ex-ator mirim da Globo João Rebello, de 45 anos. Segundo a polícia, o suspeito se apresentou na 3ª Delegacia Territorial de Trancoso acompanhado de seu advogado na última quinta-feira, 31, um dia após ser expedido um mandado de prisão preventiva contra ele.

Maria Rebello, mãe de João, comemorou a prisão nas redes sociais. "Hoje um bandido se entregou. Vai haver justiça", escreveu em uma publicação que trazia a nota da Polícia Civil.

Conhecido por ter interpretado o personagem Sig na novela Vamp, João foi morto a tiros dentro de seu carro em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no dia 24 de outubro. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa.

A Polícia Civil da Bahia descartou a possibilidade de que ele estivesse envolvido em alguma atividade criminosa. Maria Carol Rebello, irmã do artista, acredita que ele foi assassinado por engano.

João trabalhava como DJ e usava o nome artístico Vunje. O artista chegou a dirigir clipes de Ludmilla e Marcelo D2.

Ele era sobrinho do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em 2019 por conta de uma parada cardíaca. João havia se mudado com a mulher, Karine Santana, para a Bahia no fim de setembro.

Ao todo, ele trabalhou em cinco novelas da Rede Globo. Além de Sig, interpretou personagens como Maneco, em Cambalacho (1986), Nicolau, em Deus Nos Acuda (1992), e Juninho, em Bebê a Bordo (1988), quando atuou ao lado de Tony Ramos e Inês Galvão.