Israelenses dizem ter matado comandante da unidade do Hezbollah no sul do Líbano

(Reuters) - O exército israelense afirmou neste sábado ter matado Jaafar Khader Faour, comandante da unidade de foguetes Nasser Brigade do Hezbollah, no sul do Líbano.

Segundo os militares, Faour foi responsável por vários ataques a Israel desde outubro do ano passado.

O Hezbollah não comentou imediatamente nem confirmou a morte de Faour.

O exército israelense divulgou também no sábado que mais dois soldados israelenses foram mortos no sul da Faixa de Gaza, e que o número total de soldados israelenses mortos no enclave palestino desde outubro de 2023 subiu para 780.

(Reportagem de Ahmed Tolba e Adam Makary)