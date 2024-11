Honda Civic comemorativo vira o carro 'prata mais prateado' do mundo

Para a celebração de 25 anos de veículos híbridos da Honda, a marca japonesa criou um Civic que se notabiliza por algo pouco usual. O novo Honda Civic e:HEV apresenta a pintura "Silveriest Silver" (prata mais prateado em tradução livre), com flocos e pigmentos prateados reais. O projeto é de um artista britânico autoproclamado "campeão das cores".

O que aconteceu

Em uma comemoração para relembrar os 25 anos de veículos híbridos na Honda, desde o Honda Insight lançado em 1999, a marca japonesa criou o Honda Civic e:HEV com a pintura "Silveriest Silver".

Feita pelo artista e ativista britânico Stuart Semple, o modelo não tem um acabamento metálico comum, pois é infundido com flocos prateados reais.

Semple, autoproclamado o "campeão das cores", já desenvolveu projetos com o Pinkest Pink (pink mais pink), o Goldest Gold (dourado mais dourado) e o Blackest Black (preto mais preto).

Imagem: Divulgação

Desta forma, 64% da composição da tinta são flocos e pigmentos de prata pura, todos suspensos em uma mistura acrílica especializada. A mistura foi borrifada pela The Syrup Room no Reino Unido.

O Honda Civic e:HEV tem configuração híbrida de autocarregamento com um motor a gasolina de 2.0 litros naturalmente aspirado, motores elétricos e uma bateria de íons de lítio.

