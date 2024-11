Guia supremo do Irã promete reação 'esmagadora' contra Israel

TEERÃ, 2 NOV (ANSA) - O guia supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o país dará uma "resposta esmagadora" contra Israel e os Estados Unidos após os bombardeios do último dia 26 de outubro.

A declaração chega em meio a rumores de que Teerã prepara uma retaliação contra Tel Aviv para os próximos dias, informação publicada pelo jornal americano The Washington Post, que cita uma fonte próxima do governo israelense.

"Os inimigos, sejam estes sionistas ou os Estados Unidos da América, com certeza receberão uma resposta esmagadora ao que estão fazendo contra o Irã e a frente da resistência", disse Khamenei durante um encontro com estudantes em Teerã, em referência aos grupos Hezbollah e Hamas, ambos apoiados pelo país persa.

"A questão não é apenas a vingança, mas também a adoção de uma medida lógica, baseada na religião, na moralidade e nas leis internacionais contra o agressor, assim como contra a arrogância global", acrescentou o guia supremo.

Israel atacou alvos militares no Irã na madrugada de 26 de outubro, em retaliação pelo bombardeio promovido por Teerã contra o país judeu no dia 1º do mesmo mês, que já havia sido uma resposta aos assassinatos dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, no Líbano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.