Domingo de Enem tem previsão de chuva em várias partes do país 

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (3), dia em que estudantes vão participar da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é de tempo instável na Região Sul, com risco de chuva moderada a forte nos três estados. O risco maior é no Paraná e a qualquer momento do dia.

Na Região Sudeste, aumenta o risco para pancadas de chuva fortes em São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais, principalmente a partir da tarde. Nas demais regiões do país, a chance de pancadas de chuva diminui para a tarde e à noite, mas não podem ser descartadas, mesmo que de forma passageira, de acordo com o Inmet.

Segundo o meteorologista Thiago Souza, uma massa de ar quente é um dos motivos para as condições do clima neste fim de semana. "Uma massa de ar quente e úmida predomina sobre o Brasil neste fim de semana, somada a circulação dos ventos nos diferentes níveis da atmosfera são os ingredientes necessários para que se formem essas áreas de instabilidades", concluiu.

Neste domingo (3), mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem vão testar os conhecimentos em 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e outras 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da prova de redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

Sábado

Neste sábado, na Região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo e no oeste de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro, o risco é de temporais isolados, principalmente a partir da tarde de hoje, como já está ocorrendo em São Paulo. Na Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte, Sul e centro-leste de Minas Gerais podem ocorrer pancadas de chuva isoladas tanto nesta tarde quanto à noite.

No litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo, incluindo Vitória e capital do Rio de Janeiro a previsão é de sol e calor.

As regiões Centro-Oeste e Norte também têm pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite "devido ao predomínio de uma massa de ar quente e úmida na região".