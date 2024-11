Estratégia, sorte e paciência: clássico jogo War está com 28% de desconto

O Guia de Compras UOL achou o clássico jogo de tabuleiro War, da Grow, com desconto de 28%. O jogo, que marcou a infância de quem nasceu nos anos 80 e 90, é uma excelente alternativa para animar reuniões de família e amigos.

O objetivo é cumprir as tarefas indicadas nas cartas retiradas no início da partida. Exemplos de ações que podem ser feitas para ganhar a partida são: conquistar um determinado número de territórios ou eliminar adversários específicos. Veja mais detalhes sobre o produto a seguir, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Grow sobre o jogo?

Desenvolve a estratégia, concentração e percepção dos espaços

Possui total de 78 peças

Jogo para 3 a 6 participantes

Indicado para idades a partir de 10 anos

Composto por papel, papel-cartão, polietileno e poliestireno

O que diz quem comprou?

Com mais de 4.000 avaliações na Amazon, o jogo War possui nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as principais vantagens do jogo são custo-benefício e qualidade das peças.

Jogo antigo (e ainda excelente) que comprei para jogar com meus sobrinhos. Chegou direitinho, em perfeito estado e o preço foi bem melhor que o da loja física. André Morais

O jogo é sensacional e pode ser jogado com até 6 pessoas, de forma individual ou em grupo. As peças, as cartas e o tabuleiro são de ótima qualidade. Diversão para toda a família. Andersson Alves Silva

Esse jogo nos mantém muito focados e não pegamos em telas. Isso nos uniu mais. Hoje, os filhos só vivem em frente a celulares e tablets, então, esse jogo que conheço desde a minha infância nos dá uma perspectiva diferente, para manter os meus filhos um pouco mais longe das telas. Nathaly

Ideal para reunir a família e amigos. Gostamos bastante. Jogo de estratégia, raciocínio, sorte e paciência. Débora

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores expressaram insatisfação com a proteção do material, que chegou com amassados, além de apontarem a baixa qualidade das cartas. Veja os comentários:

Baixa qualidade. Os cards são finos parece uma folha comum, manual impresso em folha A4. Tabuleiro aparenta ser de qualidade razoável e os pinos também. Os cartões são os problemas. Imprimi em folha glossy porque são mais resistentes. Elisson Souza

A entrega foi dentro do prazo que a Amazon deu, mas, infelizmente, chegou dentro de uma caixa sem nenhuma proteção. Além disso, veio com o plástico que lacra o jogo aberto e também alguns amassados. Philipe

O jogo veio bem embalado e a entrega foi excelente, porém as cartas com os objetivos do jogo vieram com uma péssima qualidade de impressão. Em relação aos demais itens, tudo ok! Daiane

Já perdi a conta de quantas vezes tive esse jogo. Uma hora dei o jogo para alguém que gostou, outra esqueci numa viagem, mas sempre fez parte da minha diversão já há 40 anos. Infelizmente, a qualidade das cartas caiu bastante, além de menores, a gramatura do papel deixa a desejar. José Carlos Basile

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.