COP16 finaliza sem acordo sobre financiamento do plano para salvar a natureza

A COP16 "terminou" neste sábado (2), após mais de dez horas de negociações truncadas sobre o financiamento de um plano para salvar a natureza, disse à AFP a presidente da cúpula, Susana Muhamad, na cidade de Cali.

"Acabou (...) o governo colombiano empenhou grandes esforços, mobilizou toda sua capacidade, o povo da Colômbia investiu tudo, havia um ambiente muito bom, mas no final depende das partes e do processo de negociação", disse a também ministra do Meio Ambiente da Colômbia.

Mais cedo, ela havia anunciado a suspensão da cúpula por falta de quórum.

lv/db/jc/mvv

