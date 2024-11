Conservadores britânicos elegem Kemi Badenoch como nova líder

LONDRES, 2 NOV (ANSA) - O Partido Conservador do Reino Unido elegeu a ex-secretária de Comércio Kemi Badenoch, de 44 anos, como sua nova líder neste sábado (2), no lugar do ex-premiê Rishi Sunak.

Filha de imigrantes nigerianos e expoente da direita pró-Brexit, Badenoch terá o desafio de reconstruir a legenda após a vitória avassaladora do Partido Trabalhista, do primeiro-ministro Keir Starmer, nas eleições de 4 de julho.

Ela obteve quase 54 mil votos e superou o ex-ministro da Imigração Robert Jenrick (41,4 mil) na votação final entre os filiados ao Partido Conservador.

"É uma honra poder servir ao partido que amo e que tanto me deu. Temos de nos preparar nos próximos anos para voltar ao governo", declarou Badenoch, que pode ser a primeira mulher negra a concorrer ao cargo de premiê no Reino Unido.

Membro do Parlamento desde 2017, a nova líder conservadora foi secretária de Comércio Internacional entre 2022 e 2023, ministra da Mulher e da Igualdade entre 2022 e 2024 e secretária de Negócios e Comércio entre 2023 e 2024.

Um porta-voz trabalhista definiu tanto Badenoch quanto Jenrick como representantes de governos que deram ao país "14 anos de declínio e caos". (ANSA).

