Em que fase está o projeto de túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá

Com custo estimado de R$ 6 bilhões em parceria público-privada (PPP) com investimentos do governo federal e do governo de São Paulo, o leilão para a construção do primeiro túnel submerso da América Latina está previsto para o segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

Governo de SP prevê a criação de uma "superquadra" para reduzir o impacto na população do entorno durante as obras para a construção do túnel submerso. A proposta do novo traçado foi apresentada nesta segunda-feira (28) de um espaço equivalente a quatro campos de futebol na região do Macuco, em Santos.

No Guarujá, a saída do túnel será desviada de uma área em processo de reurbanização. Com isso, ganhará uma extensão de 1,5 km até a rodovia Cônego Domênico Rangoni para a circulação de carros, motos, caminhões e ônibus. A estrutura também contará com uma ciclofaixa e espaço para pedestres.

O túnel com 21 metros de profundidade terá seis pistas, com três em cada sentido, uma delas podendo ser convertida para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A extensão total, incluindo os acessos, pode chegar a 3 km, se considerado o prolongamento na saída do túnel em Guarujá.

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou o projeto de lei que autoriza a contratação de parceria público-privada para a construção, operação e manutenção do túnel. A medida foi aprovada pelo plenário da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) no dia 9 de outubro.

Construção do túnel deve gerar 9 mil empregos diretos e indiretos, prevê governo de SP. Ao todo, 86% do investimento será dividido entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo de SP. O restante do valor será custeado pela iniciativa privada.

Travessia entre Santos e Guarujá poderá ser feita em menos de cinco minutos. Mais de 21 mil veículos, 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres cruzam diariamente as duas margens utilizando barcos de pequeno porte e balsas, segundo o governo de SP. Esse trajeto hoje é feito em 18 minutos e ao menos outros 15 minutos de espera. O trajeto entre as duas cidades hoje também é feito por rodovia.