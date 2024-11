70 mil sem luz, treino adiado, shopping alagado: chuva causa estrago em SP

A chuva que atingiu São Paulo na tarde deste sábado (2) causou estragos na cidade. Moradores registraram vídeos das ruas completamente alagadas. Mais de 70 mil endereços ficaram sem luz na Grande São Paulo, segundo relatório da Enel, emitido às 16h05. Novo boletim, divulgado às 18h, atualizou número para 63 mil. A capital segue com mais de 52 mil clientes sem luz.

O que aconteceu

Forte chuva atingiu São Paulo nesta tarde. A capital paulista entrou em estado de atenção para chuvas intensas. Além do Sudeste, regiões Centro-Oeste, Norte e Sul do país entraram no alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Moradores da zona leste registram vídeos de ruas alagadas nos bairros de Itaquera e Cidade Líder. Nas imagens, há cruzamentos de vias alagadas, além de forte correnteza nas ruas.

Bombeiros receberam 21 chamados para queda de árvore na cidade.

Ruas alagadas na zona leste de SP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Há registro de comerciantes no Shopping VillaLobos retirando água das lojas com rodo. Clientes que estavam no local gravaram vídeos mostrando goteiras dentro do estabelecimento. Segundo andar, térreo e estacionamento do shopping, que fica na zona oeste, estariam alagados.

70 mil endereços de São Paulo ficaram sem luz, segundo informativo da Enel, concessionária responsável. Número corresponde a a 0,85% das 8,3 milhões de unidades consumidoras atendidas. No boletim das 18h, número de afetados caiu para 63 mil.

Chuva também adiou para domingo a classificação do GP de São Paulo, em Interlagos, na zona sul. A organização optou pelo adiamento definitivo quase 2h depois do agendamento inicial.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) publicou story, no Instagram, sobre as chuvas. "Fim do estado de atenção. Chuvas perderam força. Só temos chuva fraca nesse momento", escreveu.