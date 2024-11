Por R$ 14, chaveiro carregador ajuda a não ficar sem bateria em emergências

Para aqueles momentos de emergência em que você está fora de casa e a bateria do celular está acabando, o Guia de Compras UOL selecionou um achadinho que pode ser levado facilmente para onde preferir. Esse carregador portátil tem o formato de um chaveiro e um prendedor para pendurar na bolsa.

A seguir, mostramos as principais características desse produto e citamos algumas avaliações de consumidores, para decidir se também vale a pena para você.

O que o fabricante diz sobre esse carregador?

Bateria com capacidade de 1.500 mAh;

É resistente à poeira e água, de acordo com a marca;

Tem formato de chaveiro e prendedor, o que facilita levá-lo para onde preferir;

Além de celular, pode carregar fones de ouvido e outros dispositivos eletrônicos compatíveis.

O que diz quem o comprou?

Na Shopee, o produto tem uma nota média de 4.4 (do total de cinco). Confira alguns comentários de quem o usou.

Chegou em uma semana. Veio carregador junto. Testei no meu celular iPhone e pegou certinho. Pedi cor aleatória e veio rosa . Eu amei e recomendo demais comprarem. É superprático.

Meri Teixeira

Chegou bem rápido e ele funciona mesmo. Tem o tamanho mais ou menos de uma chave de carro. O meu veio descarregado e levou mais ou menos umas 3h para carregar 100%. Recomendo.

Beatriz Duarte

É compacto e funcionou perfeitamente. Não ocupa espaço na bolsa e, com certeza, salva para não ficar sem bateria do nada. Vale muito a pena e recomendo demais.

Tati Souza

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, reclamam que o carregador portátil tem capacidade insuficiente para uma carga completa. Também dizem que o produto não encaixa bem no dispositivo que será carregado.

Ele só carrega 20%. Se for comprar achando que carrega 100%, vai se frustrar. Porém, salva no momento em que estiver quase sem bateria. Impede que o celular desligue e dá pelo menos para chamar um Uber.

Lucyh

Carregou só 10% do meu celular. Mas é interessante. Chegou rápido e bem embalado. Recomendo o vendedor.

Juju

O produto funciona, mas não fica preso de forma firme no celular. A menos que deixe o celular sem mexer, o conector desce e acaba saindo da entrada do celular.

Darianne Gomes

